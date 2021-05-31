شاهد: ماليزيا تفتتح أضخم مركز للتطعيم ضد كوفيد بعد الارتفاع الحاد في عدد الاصابات الجديدة بالفيروس

افتتحت الإثنين السلطات الصحية في ماليزيا أكبر مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد أن حولت أكبر مركز للمعارض إلى مركز ضخم للتطعيم، حيث تهدف الحكومة إلى تسريع عملية التطعيم وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19. وتطمح السلطات لتطعيم ما يصل إلى 8000 شخص يوميًا في هذا المركز الموجود في كوالالمبور.

ويقول المسؤولون إنه سيتم افتتاح المزيد من المراكز الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتجنب الاكتظاظ في المراكز الأصغر. لكن بعض المنتقدين طالبوا الحكومة بإنشاء المزيد من مراكز التطعيم على المستوى المحلي لتسهيل الأمر على الناس بدلاً من اللجوء إلى افتتاح مراكز ضخمة خاصة وأن البلاد ستدخل في إغلاق شبه كامل لمدة أسبوعين بداية من يوم الثلاثاء.

وبموجب تدابير الأغلاق، سيتم إغلاق جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبًا، باستثناء القطاعات الأساسية من أجل احتواء تفشي الوباء.

وسجلت الإصابات والوفيات اليومية في ماليزيا مستويات قياسية بلغت 9020 و98 على التوالي يوم السبت. كما أعلنت الحكومة تسجيل حوالي 6999 حالة إصابة جديدة و78 حالة وفاة الأحد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 565533 حالة وعدد الوفيات إلى 2650.