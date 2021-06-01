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غزة

تحذيرات لرواد الشواطئ في غزة من تسرب مياه الصرف الصحي في البحر بسبب أزمة الكهرباء

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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السلطات الفلسطينية في غزة تحذر الناس من السباحة بسبب تلوث المياه
السلطات الفلسطينية في غزة تحذر الناس من السباحة بسبب تلوث المياه   -   حقوق النشر  AFP
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تم تحذير سكان غزة من السباحة بعد أن بدأت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في تصريف النفايات في البحر بسبب انقطاع التيار الكهربائي والدمار مما ترك رواد الشواطئ حذرين من دخول المنطقة التي يحتمل أن تكون خطرة.

يقول أنور الجندي، منسق الإدارة العامة للصرف الصحي:

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"الاحتلال دمر بشكل منهجي البنية التحتية في قطاع غزة، دمّـر شبكات المياه وخطوط المياه التي تنقل آبار المياه ومحطات التحلية إلى المدينة، كما دمر عددًا كبيرًا من شبكات الصرف الصحي الرئيسية والثانوية داخل المدينة".