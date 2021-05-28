شاهد: للمرة الأولى بعد الحرب الدامية.. شباب غزة في الشوارع لممارسة رياضة التزحلق على الألواح

بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ، خرج عشرات الشباب الفلسطينيين وللمرة الأولى إلى الحديقة الواقعة في القطاع المحاصر لممارسة رياضة التزحلق على الألواح "سكايت بوردينغ" ورياضة الباركور.

هذا وتجمع عشرات الشباب للمشاركة في الحدث الفريد من نوعه، من تنظيم المركز الإيطالي للتبادل الثقافي، وللترفيه عن أنفسهم والاستمتاع باوقاتهم بعد 11 يوما من القصف الجوي وعمليات إطلاق الصواريخ.

وقالت ميري كالفيللي، مديرة المركز الثقافي الإيطالي، "هذه هي المرة الأولى التي نأتي فيها إلى هنا بعد الحرب، بعد العملية العسكرية الأخيرة التي دمرت، كما ترون، الكثير من الأشياء في غزة، وخاصة بعد ما تركته من أثر لدى سكان القطاع والشباب الذين يعانون من الإغلاق والحرب".

أما رجب الريفي (25 عاما)، الشاب الفلسطيني الذي خرج للمشاركة في هذا الحدث، يقول "عشنا 12 يومًا من الحرب والكثير من المعاناة. هذا هو أول يوم نأتي فيه إلى هنا، وهو المكان المفضل لدينا لتفريغ ما في داخلنا، فهو يجعلنا نشعر بالأمان".

قطاع غزة أ ف ب

وعلق محمد عليوة (18 سنة )، قائلا "عندما بدأت الحرب، منعتنا من ممارسة (رياضة التزحلق على الألواح والباركور) والعيش بشكل طبيعي. لم يكن بوسعنا الذهاب إلى الأماكن العامة التي اعتدنا الذهاب إليها، كنا خائفين من السقوط أو التعرض للأذى بسبب الدمار الذي خلفته الحرب".

وأسفرت الحرب الدامية التي اندلعت بين إسرائيل وحركة حماس عن وفاة 279 فلسطينيا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا وجرح 8900 أخرين.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس، إلى تدمير ألآف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بمئات البنايات الأخرى وتخريب عدد كبير من المحلات التجارية، إضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء والبنى التحتية.