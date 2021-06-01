منظمة الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني

أجازت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء 1 يونيو / حزيران، الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت في بيان.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تراوح بين أسبوعين وأربعة اسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاما.

وإقرار المنظمة للاستخدام الطارئ للقاح يعطي إشارة للجهات الرقابية الوطنية بخصوص سلامة المنتج وفعاليته. كما سيسمح بإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للدول الفقيرة والذي يواجه مشكلات كبيرة في الإمداد بسبب تعليق التصدير من الهند.

وقالت الطبيبة ماريانغيلا سيماو، مساعدة المدير العام للمنظمة المكلفة الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية، إن "العالم في حاجة ماسة إلى العديد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بهدف مواجهة انعدام المساواة الهائل في انحاء العالم".

سبق أن أجازت منظمة الصحة استخدام لقاح "سينوفارم" المصنع في بكين في السابع من أيار/مايو.

وتبلغ فاعلية "سينوفاك" 57 في المئة لتجنب الإصابة بأعراض كوفيد لكنها تبلغ مئة في المئة لتفادي الإصابات الأكثر خطورة والتي تستدعي الانتقال إلى المستشفى، وفق منظمة الصحة.

وأوضحت أن اللقاح "سهل التخزين ما يجعله سهل الاستخدام ويتلاءم خصوصا مع الدول ذات الموارد المحدودة".

وسبق أن أجازت المنظمة استخدام لقاحي موديرنا وفايزر-بايونتيك ونسختين من لقاح أسترازينيكا يتم تصنيعهما في الهند وكوريا الجنوبية ولقاح جونسون اند جونسون المعروف باسم جانسن.

واستخدم سينوفاك حتى الآن في 22 بلدا ومنطقة، بحسب معطيات جمعتها فرانس برس. وإضافة إلى الصين، تم اللجوء إليه في تونس وتشيلي والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند.