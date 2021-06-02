زعيم المعارضة في إسرائيل ينجح بتشكيل حكومة ائتلافية ويضع حدا لأكثر من 12 عاما من حكم نتنياهو

أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد الرئيس ليل الأربعاء أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي قبيل انتهاء المهلة المحددة في منتصف الليل.

وقال حزب لبيد في بيان إنه "أبلغ رئيس دولة إسرائيل (..)انه نجح في تشكيل حكومة".

إعلان لبيد جاء بعد ان توصل مع منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست إلى اتفاق بينهما إضافة إلى نفتالي بينيت اليميني المتطرف حول الائتلاف الحكومي في إسرائيل ما يمهد الطريق لإعلان حكومة جديدة في الساعات المقبلة خلفا لحكومة بنيامين نتنياهو

وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة" وفق البيان الصادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى 23,59 من ليل الأربعاء، ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عباس في إعلان متلفز: "وقعت اتفاقا مع يائير لبيد، بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقات الهامة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي" في إسرائيل.

وأمام خصوم نتنياهو حتى نهاية اليوم الأربعاء 23,59 مساءً (20:59 ت غ)، لتشكيل ائتلاف حكومي سينهي 12 عاما متتالية من حكم نتنياهو، الذي شغل اطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ اسرائيل.

ويفترض أن يعلن يائير لبيد رئيس حزب يش عتيد (يوجد مستقبل) التشكيلة الجديدة. وأصبح لبيد المذيع التلفزيوني السابق وهو علماني وسطي قريبا من تشكيل الحكومة، عندما حصل الأحد على الدعم الحاسم للقومي الديني المتطرف نفتالي بينيت.