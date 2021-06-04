اخماد حريق هائل في مصفاة نفط قرب طهران

أفادت وكالة أنباء إيرانية أن حريقًا هائلًا اندلع في مصفاة نفط بالقرب من العاصمة الإيرانية وأطلق سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء طهران. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن نائب وزير النفط العراقي علي رضا صادقبادي قوله إن الحريق تم احتواؤه بالكامل أولا ثم تم إخماده.

وقال صادقبادي، شاكراً إدارة الإطفاء "أدت الإجراءات الشجاعة التي قام بها رجال الإطفاء ... إلى إخماد الحريق بالكامل ومنع ألسنة اللهب من الانتشار".

اندلع الحريق في شركة توندجويان للبتروكيماويات المملوكة من طرف الدولة مساء الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط، إن الحادث نتج عن تسرب في خزانين للنفايات بالمنشأة. أشارت السلطات في البداية إلى أن ألسنة اللهب أثرت على خط أنابيب غاز البترول المسال في المصفاة.

وقال جلال المالكي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران للتلفزيون الحكومي إن 10 مراكز إطفاء، بما في ذلك 60 عربة إطفاء وأكثر من 180 من رجال الإطفاء، شاركوا في عملية إخماد الحريق.

وأعلن رئيس خدمات الطوارئ الطبية في طهران بايمان صابريان أن 11 شخصًا أصيبوا، من بينهم أربعة نقلوا إلى المستشفيات، حسبما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية.

وزار وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه المكان ليلة الخميس.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الإيرانيون إلى طمأنة السكان بأن الحريق لن يؤثر على الإنتاج، اصطف الإيرانيون في طوابير للحصول على البنزين صباح الخميس عشية بداية عطلة نهاية الأسبوع في الجمهورية الإسلامية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة شانا أيضا عن المتحدث باسم المصفاة شاكر خفاعي قوله إن السلطات تأمل أن يخمد الحريق بعد نفاد الوقود في الساعات المقبلة.

يتسبب طقس الصيف الحار في إيران في اندلاع عدة حرائق كل عام. وبلغت درجات الحرارة في طهران الأربعاء ما يقارب 40 درجة مئوية.

حريق المصفاة حدث في نفس اليوم الذي شب فيه حريق أكبر في سفينة حربية تابعة للبحرية الإيرانية، والتي غرقت في وقت لاحق في خليج عمان.