تسعة جرحى في انفجار بمصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات وسط إيران

أصيب تسعة أشخاص بجروح في انفجار لم تحدد أسبابه وقع فجر الأحد في مصنع للمواد المتفجرة والمفرقعات في محافظة أصفهان وسط إيران، وفق وكالة "إسنا" للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن الانفجار وقع عند الساعة الرابعة فجراً (23:30 بتوقيت غرينتش ليل السبت) في مجمع ناركستر للصناعات الكيميائية ويعود "لأسباب غير واضحة يتم التحقيق بها"، وفق المسؤول عن هيئة إدارة الكوارث في المحافظة منصور شيشه فروش.

وأفاد أن الانفجار أدى الى إصابة تسعة من عمال المصنع بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، مشيراً إلى أن عدداً من الفرق المتخصصة موجودة في مكان الحادث للعمل على تحديد أسبابه.

ويقع المصنع على مسافة نحو 45 كلم الى الشمال الغربي من مدينة أصفهان.

وتنتج الشركة المالكة للمصنع "مواد متفجرة صناعية-تجارية" منها المفرقعات النارية، وهي تأسست في العام 1941، بحسب موقعها الإلكتروني.