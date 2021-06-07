مدينة صينية رئيسية تواجه تفشي سلالة "دلتا كوفيد" الأكثر خطورة

أعلنت السلطات في مقاطعة غوانغدونغ الصينية عن تسجيل 96 إصالة بسلالة "دلتا كوفيد" الذي تم اكتشافه في الهند، فيما انهمكت الأجهزة الصحية بمحاولة كبح انتشار الفيروس في مدينة غوانزو بشكل خاص.

وتضم المدينة لوحدها أكثر من 15 مليون نسمة.

وقد أشار علماء من الهند عن ظهور أول حالات الإصابة بهذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا في مطلع مايو/أيار الماضي وأشاروا إلى أنها شديدة العدوى وتفتك بالأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو لم يكملوا مرحلة التطعيم.

وتقوم السلطات في مدينة غوانزو بإجراء ملايين الاختبارات الجماعية وأغلقت بعض الأحياء والمناطق في محاولة لمكافحة تفشي الوباء.

وجدير بالذكر أن الصين تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا، حيث ظهر للمرة الأولى العام الماضي، واقتصرت الحالات على عدد قليل جدا طوال الـ12 شهرا الماضية.

ومن المحتمل أن تكون حالات غوانغدونغ مثيرة للقلق بشكل أكبر لأنها تشمل سلالة دلتا من فيروس كورونا، والذي تأكد أنه ينتشر بسرعة فائقة.

إغلاق حكومي

سجلت أول حالة مؤكدة من نوع دلتا في 21 مايو / أيار لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما في مدينة ليوان، إحدى مدن المقاطعة، عند زيارتها لأحد المطاعم هناك وأصيب زوجها بالعدوى.

ومن هناك بدأت الإصابات الأخيرة في الانتشار لتشمل مناطق أخرى من المدينة.

وعقب ذلك، فرضت منطقة ليوان، التي لا تزال الأكثر تضرراً، عمليات إغلاق صارمة في بعض الأحياء، بما في ذلك المطاعم وأماكن الترفيه، ولا يسمح بتنقل الناس بداخلها أو حتى مغادرة مبانيهم. بالإضافة إلى ذلك، أقيمت نقاط تفتيش على مدار 24 ساعة لمراقبة الحركة في المنطقة.

ومن الواضح أن الحالات تستمر في الارتفاع، فقد أبلغت مدينة فوشان، الواقعة جنوب غرب المقاطعة، عن حالات إصابة جديدة. وفي منطقة نانشا، تم الإبلاغ عن ستة إصابات في 4 يونيو / حزيران الجاري.

ويوم الأحد 6 يونيو، تم الكشف على حالة إيجابية لدلتا كوفيد في مركز التكنولوجيا الصيني في شنتشن حيث تتواجد شركات من بينها هواوي وتنسنت.

اختبارات جماعية وقيود على السفر

بعد اكتشاف الحالة الأولى، أجرت غوانزو اختبارات جماعية في ليوان ومناطق أخرى وصلت إلى نحو 16 مليون اختبار بين 26 أيار/مايو ومنتصف 5 حزيران/يونيو.

أما بالنسبة للسفر، فقد فرضت الحكومة قيودا صارمة تتمثل في إغلاق بعض محطات الميترو وحث الناس على عدم مغادرة المدينة. وفي حال وجود ضرورة لذلك، يجب على الشخص إجراء اختبار الحمض النووي السلبي في غضون 48 ساعة من مغادرتهم.

كما ألغيت مئات الرحلات الداخلية من مطار بايون الدولي في غوانزو.

وتعتبر المقاطعة الصينية مركزا لشركات السيارات الذاتية القيادة، الأمر الذي جعلها تستخدم هذه العربات لتقل البضائع في مدينة ليوان. واستعانت شركة الإنترنت الصينية العملاقة بايدو بسياراتها المستقلة لتوصيل الطعام للأطقم الطبية في المناطق الأكثر تضررا.

سلالة تنتشر في دول العالم

انتشرت سلالة دلتا كوفيد في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة تؤثر على الاقتصاد.

ومن جهة أخرى، عبر عدد من الخبراء عن قلقهم حول فعالية اللقاحات الحالية في مكافحة سلالة دلتا لفيروس كورونا. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء 1 يونيو / حزيران إن هذه السلالة ما زالت "مثيرة للقلق".