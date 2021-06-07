طائرة كامالا هاريس تجبر على الهبوط بسبب خلل تقني

اضطرت طائرة تقل نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي تقوم بأول رحلة خارجية لها إلى غواتيمالا للعودة والهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل فني.

وقالت هاريس للصحافيين "أنا بخير، أنا بخير"، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، مضيفة "قمنا جميعاً بتلاوة صلاة صغيرة، لكننا في حالة جيدة".

وقالت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس إن نائبة الرئيس ستستخدم طائرة أخرى ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها، مضيفة "إنها مسألة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".

وأفاد صحافي كان على متن الطائرة عن سماع "صوت غير عادي" عند إقلاع الطائرة المعروفة باسم "إير فورس تو"، لكنه قال إن الهبوط كان "طبيعياً بشكل تام".

وستزور هاريس غواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل إلى منطقة ضربها كوفيد-19 ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، إحدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.