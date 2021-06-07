شاهد: تفجير أبراج التبريد لمحطة توليد كهرباء في بريطانيا

مقاطعة ستافوردشاير في منطقة الميدلاندز البريطانية، شهدت، قبل ظهر اليوم الاثنين، تدمّير أربعة أبراج تبريد لمحطة روجيلي لتوليد الطاقة الكهربائية، يبلغ ارتفاع الواحد منها 117 متراً.

الشرطة حثّت المواطنين على متابعة مشاهد التفجير عبر الشاشة الصغيرة، إلا أن المئات تجاهلوا ذلك، وآثروا الذهاب إلى المكان ومشاهدة الحدث بأم العين.

وكانت مجطة روجيلي للطاقة أُغلقت منذ العام 2016 بعد 53 عاماً من العمل، فيما تسري إشاعات بأن مشغل المحطة السابق "شركة الطاقة الفرنسية إنجي" يخطط لإعادة استثمار موقع المحطة من أجل إنشاء تجمع سكني ضخم إضافة لمكاتب خدمية ومحال تجارية.