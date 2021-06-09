شاهد: حريق كبير يندلع قرب القدس والسلطات الإسرائيلية تجلي السكّان من عدة قرى

نشب حريق كبير في ضواحي القدس اليوم الأربعاء ما دفع السلطات لإجلاء سكان عدة قرى، فيما يحاول عشرات من رجال الإطفاء الإسرائيليين وعشر مروحيات السيطرة على النيران.

وذكرت الشرطة أنّ الطريق السريع الرابط بين القدس وتل ابيب أُغلق بالإضافة لخط القطار الذي يربط المدينتين.

ولم يعرف على الفور سبب الحريق الذي انتشر في أحراج على مقربة من مناطق كثيفة السكان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في السماء فوق التلال المتاخمة للقدس.

وقالت الشرطة إنّه تم إجلاء قريتي معالي هاهميشا وياد هاشمونا.