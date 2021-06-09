إيران قوة كبرى في الشرق الأوسط تواجه صعوبات إقتصادية واجتماعية

تعتبر إيران التي تُجري انتخابات رئاسية في 18 حزيران/يونيو، قوة كبرى في الشرق الأوسط، لكنها تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية تعود بالدرجة الأولى للعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي قبل ثلاثة أعوام.

من الإمبراطورية إلى الثورة

إيران هي وريثة الإمبراطوريّة الفارسيّة، وحكمتها أسرة بهلوي على مدى أكثر من نصف قرن.

في 1925، وبعد إعلان رضا خان شاها جديدا لإيران، اتخذ لنفسه اسم بهلوي. وفي 1941، تخلى عن العرش لابنه محمد رضا.

في 1953، وقع انقلاب بدعم من واشنطن ولندن، أطاح برئيس الوزراء محمد مصدق بعدما قام بتأميم قطاع النفط الذي كان يهيمن عليه آنذاك البريطانيون.

في 1963، أطلق آية الله روح الله الخميني ثورة ضد إصلاحات للشاه لتحديث البلاد. بعد عام، أمر محمد رضا بطرد زعيم المعارضة الدينية بعد اتهامه بالقيام بمحاولة انقلاب.

في كانون الثاني/يناير 1978، انطلقت حركة احتجاجات وتظاهرات مناهضة للحكومة اتسعت وازدادت حدتها في النصف الثاني من ذلك العام.

في 16 كانون الثاني/يناير 1979، فرّ الشاه من البلاد وعاد الخميني إلى طهران في الأول من شباط/فبراير بعدما أمضى 15 عاما في المنفى، ولقي استقبالا شعبيا حاشدا.

في الأول من نيسان/أبريل، أُعلنت الجمهورية الإسلامية، وأصبح الخميني أول مرشد أعلى لها، وخلفه بعد وفاته في 1989، آية الله علي خامنئي.

النظام السياسي

يحظى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الذي ينتخب مدى الحياة، بالكلمة الفصل في السياسات العامة والشؤون الدينية، وفق الدستور.

وتعود لمجلس الخبراء صلاحية تعيين المرشد والإشراف على عمله وإقالته إذا استدعى الأمر. ويقوم الرئيس المنتخب بالاقتراع العام، بتشكيل الحكومة.

وانتخب الرئيس الحالي حسن روحاني عام 2013 قبل إعادة انتخابه في 2017.

وتعتبر صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محدودة مقارنة بمؤسسات أخرى مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا يعيّن نصفهم المرشد الأعلى.

ترتكز القوات المسلحة على مؤسستي الجيش والحرس الثوري.

ووفق الدستور، يتولى الأول "مسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها"، بينما يقوم الثاني الذي تأسس بعيد انتصار ثورة 1979 بـ"حراسة الثورة ومكاسبها".

المنافسة مع الرياض

تؤدي إيران دورا إقليميا واسعا ينظر إليه خصومها القريبون، وفي مقدمتهم السعودية، بعين الريبة. وتقف طهران والرياض على طرفي نقيض في نزاعات إقليمية عدة، خصوصا في سوريا واليمن.

ومنذ بداية النزاع السوري عام 2011، دعمت طهران بمساعدة حزب الله اللبناني، نظام الرئيس السوري بشار الأسد عسكريا وماليا، فيما دعمت السعودية مجموعات من المعارضة السورية.

وتتهم الرياض طهران بتقديم الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين في اليمن، الأمر الذي تنفيه طهران. وقطعت الرياض علاقتها الدبلوماسية مع طهران مطلع 2016.

ويخوض الطرفان في الآونة الأخيرة، بوساطة عراقية، محادثات للتوصل الى "تفاهم".

الاتفاق النووي

أبرمت إيران عام 2015 اتفاقا مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا) بشأن برنامجها النووي الذي شكّل مصدر توتر لأكثر من 12عاما.

وهدف الاتفاق الى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي، لقاء رفع العديد من العقوبات المفروضة على طهران.

لكن في أيار/مايو 2018، سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده أحاديا من الاتفاق باعتباره متساهلا حيال إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها في إطار ما عرف بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدتها إدارته حيال طهران.

وردت الأخيرة بالتراجع تدريجيا اعتبارا من 2019، عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وفي ظل عزم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على إعادة بلاده الى الاتفاق بشرط عودة إيران الى التزاماتها، تستضيف فيينا منذ نيسان/أبريل 2021، مباحثات غير مباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق.

انكماش اقتصادي

تملك إيران، العضو المؤسس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ثاني احتياطات للغاز في العالم بعد روسيا، ورابع احتياطات نفطية مثبتة عالميا.

لكن اقتصاد البلد يعاني من تضخم شديد ونسبة بطالة مرتفعة، زادتهما سوءا معاودة واشنطن فرض العقوبات على القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، ما تسبب أيضا بتراجع حاد في قيمة صرف العملة المحلية (الريال).

وتأثرت الجمهورية الإسلامية بشكل حاد بفيروس كورونا، وهي البلد الأكثر تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط.

المذهب الشيعي

يشكل المذهب الشيعي الاثنا عشري الديانة الرسمية في إيران التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانين مليون نسمة، 90% منهم من الشيعة. ويشكل السنّة الغالبية العظمى من أتباع المذاهب والديانات الأخرى، ولهم "حرية التصرف وفق مذهبهم في ما يتعلق بأداء شعائرهم الدينية".

تاريخ يعود إلى آلاف السنين

تضم إيران حوالى عشرين موقعا مدرجا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) للتراث الثقافي العالمي، من بينها العاصمتان القديمتان أصفهان (وسط) وشيراز (جنوب)، وكذلك برسيبوليس، العاصمة القديمة للإمبراطورية الأخمينيّة التي تأسست عام 550 قبل الميلاد.