رئيس الوزراء الفرنسي: 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أنه تم السبت تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، داعيا الى "كسب المعركة ضد الفيروس".

وكتب كاستيكس على تويتر "الهدف تحقق. شكرا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح". وكان تحقيق هدف ال30 مليونا متوقعا الثلاثاء المقبل.

يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قال يوم الأربعاء إن كاستكس سيخضع للعزل الذاتي لسبعة أيام بعدما أظهر الفحص إصابة زوجته بكوفيد-19.

وأظهر فحص مساء يوم الأربعاء سلبية عينة رئيس الوزراء الذي تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا في 19 مارس آذار، لكن مكتبه قال إنه سيخضع للعزل الذاتي أسبوعا لمخالطته مصابا.