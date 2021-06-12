عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي: 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يتحدث خلال جلسة أسئلة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس، 8 يونيو 2021
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يتحدث خلال جلسة أسئلة للحكومة في الجمعية الوطنية في باريس، 8 يونيو 2021   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أنه تم السبت تجاوز عتبة 30 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، داعيا الى "كسب المعركة ضد الفيروس".

وكتب كاستيكس على تويتر "الهدف تحقق. شكرا لجميع المستنفرين من أجل التلقيح". وكان تحقيق هدف ال30 مليونا متوقعا الثلاثاء المقبل.

يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قال يوم الأربعاء إن كاستكس سيخضع للعزل الذاتي لسبعة أيام بعدما أظهر الفحص إصابة زوجته بكوفيد-19.

viber

وأظهر فحص مساء يوم الأربعاء سلبية عينة رئيس الوزراء الذي تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا في 19 مارس آذار، لكن مكتبه قال إنه سيخضع للعزل الذاتي أسبوعا لمخالطته مصابا.