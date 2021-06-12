بوتين يأمل أن يكون بايدن أقل اندفاعا في تصرفاته من ترامب "الاستثنائي"

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن الأمل في أن يكون نظيره الأمريكي جو بايدن أقلّ اندفاعاً في خطواته من سلفه دونالد ترامب، وذلك قبل أيّام من القمّة الأولى المرتقبة بين زعيمَي البلدين.

ووصف بوتين في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمربكيّة، نظيره الأمريكي بايدن بأنه شخص "محترف" قضى حياته في مجال السياسة، قائلاً أيضاً إنّ ترامب "شخص موهوب" و"استثنائي".

وقال بوتين في المقابلة "آمل كثيرا، نعم، في أن (...) لا تكون هناك أيّ تحرّكات قائمة على الاندفاع من جانب الرئيس الأمريكي الحالي".

وستشكّل القمّة مع بوتين، المقرّر عقدها في 16 حزيران/يونيو في جنيف، تتويجاً للرحلة الأولى التي يُجريها بايدن إلى الخارج في وقتٍ يواجه صعوبات في بلده على خلفيّة توتّر في معسكره.

ومن أوكرانيا إلى بيلاروس ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقّع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة.

وأكّد بايدن قبل الانطلاق في جولته الخارجيّة أن مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون "بين مواضيع نقاشنا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق عبر عن إعجابه ببوتين وبدا خلال أول قمة بينهما وكأنه يقبل نفي الرئيس الروسي أن تكون بلاده تدخلت في الاقتراع الرئاسي الأمريكي.

أما بايدن فأكد أن لا أوهام لديه في ما يتعلق بالرئيس الروسي ووصفه بأنه "قاتل" على ضوء سلسلة من عمليات القتل اللافتة التي كان من بينها ضحاياها منتقد الكرملين بوريس نيمتسوف.

وردا على سؤال لمعرفة إن كان "قاتلا"، أكد بوتين أن هذه العبارة جزء من "السلوك الذكوري" المنتشر في هوليوود. وأضاف "هذا النوع من الكلام جزء من الثقافة السياسية في الولايات المتحدة حيث يعتبر طبيعيا. لكن هذا غير صحيح هنا، لا نعتبر ذلك طبيعيا".