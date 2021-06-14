أحكام نهائية بالاعدام بحق 12 بينهم قيادات من الاخوان المسلمين في مصر

أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، أحكاما بالاعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهما .. من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر"، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته، وأضاف أن المحكمة "قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن مؤبد".

في 2018 قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 13 آب/أغسطس 2013. كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما ل 374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، والسجن 5 سنوات ل215 متهما.

وأوضح المسؤول القضائي لفرانس برس أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) ل47 متهما في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.

وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، آنذاك، على الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.

عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.