ألمانيا تسعى إلى فرض غرامة على مستخدمي تطبيق تلغرام للتراسل

أطلقت السلطات الألمانية إجراءات ضد تلغرام، من شأنها أن تؤدي إلى تغريم مشغلي تطبيق التراسل، بسبب عدم التزامهم بالقوانين التي تطلب من مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة تصرفات مستخدميها.

وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية خلال نهاية الأسبوع، إن المسؤولين يعتقدون أن مستخدمي تطبيق تلغرام وصلوا إلى حد، يمكن فيه معاملتهم بالطريقة نفسها التي يتم بها معاملة فيسبوك وتويتر وتيك توك، عندما يتعلق الأمر بطلب التعاون مع السلطات الألمانية.

واليوم أكدت المتحدثة باسم وزارة العدل أن السلطات الألمانية كتبت إلى مشغلي تلغرام في الإمارات العربية، بشأن فشلهم في توفير قناة اتصال لرفع الشكاوى، وتحديد شخص يمكن الاتصال به في ألمانيا.

وأوضحت المتحدثة ربيا بنيغاسن أن "الشركة لديها الآن فرصة للرد". وتواجه تلغرام بحسب دير شبيغل المطالبة بدفع غرامات قد تصل إلى 5.5 مليون يورو إذا لم تمتثل للشروط. ولم يتسن الوصول إلى تلغرام على الفور للتعليق على ذلك.

وكان تطبيق تلغرام أسسه الأخوان الروسيان نيكولاي وبافل دوروف، وزادت شعبيته في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، حتى في أوساط المجموعات اليمينية والمعارضة لتصدي الحكومة لوباء كوفيدـ19.

وكان البرلمان الألماني أقر قانونا ليكون نافذا على شبكات الإنترنت سنة 2017، هدفه ضمان قيود الدولة الموجودة على التعبير، بما يتضمنه الحظر طويل الأمد بشأن إنكار المحرقة (الهلوكوست) بحق اليهود عبر الإنترنت. ويجادل المعارضون للقانون بأن القانون يمثل خطرا، قد يضيق الخناق على حرية التعبير.