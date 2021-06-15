الولايات المتحدة تتخطى عتبة 600 ألف وفاة جراء وباء كوفيد19 (جامعة جونز هوبكينز)

تخطت الولايات المتحدة حاجز ال600 ألف وفاة جراء وباء كوفيد-19 بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز صدرت الثلاثاء. وتعكس هذه الأرقام حقيقة مفادها أن الفيروس القاتل لا يزال يحصد يوميا أرواح مئات الاميركيين رغم حملة التلقيح.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا بكورونا بحسب معطيات رسمية، تليها البرازيل والهند.

وكان الرئيس جو بايدن قد صرح الاثنين بقوله: "ما زلنا نخسر الكثير من الأرواح"، واصفا الأمر بأنه "مأساة حقيقية". وهو قدّم من بروكسل حيث شارك في قمة لحلف شمال الأطلسي مواساته "إلى كل الذين خسروا أحد أقربائهم".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال أمامنا عمل كثير من أجل التغلّب على هذا الفيروس. ليس التوقيت مناسبا للتراخي"، داعيا الأميركيين إلى تلقي اللقاحات "بأسرع ما يمكن".

وتقود السلطات في واشنطن حملة تلقيح مكثّفة منذ أن أعطي الضوء الأخضر لأول اللقاحات في كانون الأول/ديسمبر، وقد بلغت ذروتها في نيسان/أبريل مع إعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة في اليوم. لكن مذّاك شهدت الحملة تباطؤا كبيرا.

وتلقى أكثر من 52 بالمئة من سكان الولايات المتحدة أي 174 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخّصة في البلاد، وفق السلطات الصحية.

وحدّد بايدن للحملة هدفا ببلوغ نسبة البالغين الذين تلقوا جرعة لقاحية واحدة على الأقل 70 بالمئة بحلول الرابع من تموز/يوليو الذي يصادف العيد الوطني الأميركي.

لكن هذا الهدف قد لا يتحقق في الموعد المحدد، علما أنه في الوقت الراهن تبلغ نسبة البالغين الذين تلقوا جرعة لقاحية واحدة على الأقل 64 بالمئة.

والإثنين وقف مجلس النواب الأميركي دقيقة صمت تكريما للمتوفين بكوفيد-19 الذين تخطى عددهم في الولايات المتحدة 600 ألف شخص.