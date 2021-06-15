إسْع لرزقك ولو كنت بطّة في شوارع بروكلين.. شاهد

شوارع بروكلين تتسع للبطّ أيضا..

في جولة فريدة من نوعها قررت بطة اصطحاب فراخها الثمانية في نزهة بأحد أحياء بروكلين الأميركية يوم الاثنين، فيما كانت عدسات كاميرات المارة تترصدهم.

ويُظهر مقطع فيديو مصور، مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون تسهيل حركة المرور لمساعدة الأم في رحلتها حتلى تعبر الشارع بأمان.

وخلال هذه النزهة دخلت الأم وفراخها الثمانية إلى متجر لبيع الخبز قبل أن يشقوا طريقهم باتجاه حديقة "بروسبكت بارك" العامة في بروكلين، أحد أحياء مدينة نيويورك.