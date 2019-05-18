شاهد.. 4 فراخ غربان صغيرة تتصدى لهلاك المملكة المتحدة

ربما يكون النظام السياسي البريطاني في حالة فوضى بسبب قضية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وربما تكون أيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصبها معدودة لكن يبدو أن المملكة وبرج لندن ما‭ ‬زالا في مأمن من الانهيار بعد ولادة أربعة فراخ غربان في البرج الشهير.

وتقول الأسطورة إنه إذا رحلت الغربان الستة التي تسكن البرج، الذي يبلغ عمره نحو ألف عام ويضم مجوهرات التاج الملكي ويعتبر الآن مقصدا سياحيا شهيرا، فإن البرج سينهار وكذلك المملكة.

ويُعتقد أنه منذ عهد الملك تشارلز الثاني في القرن السابع عشر، يتم تربية مجموعة صغيرة من الطيور هناك لمنع حدوث ذلك. وقال القائمون على البرج إن الفراخ الأربعة انضمت إلى المجموعة الحالية المؤلفة من سبعة غربان.

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وقال مربي الغربان في البرج يومان واردر كريستوفر سكايف "يسرنا كثيرا أن نعلن أنه أصبح عندنا في برج لندن أربعة فراخ رائعة وهي المرة الأولى التي ترى فيها غربان النور داخل برج لندن منذ أكثر من 30 عاما".

وأضاف "قررنا أن محاولة تفريخ الغربان في برج لندن لتأمين مستقبلنا هي فكرة جيدة للغاية. فالأسطورة تحذرنا من أنه إذا رحلت الغربان عن البرج فسيتحول إلى كومة من التراب وسيلحق ضرر كبير بالمملكة".