فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامات خارجاً الخميس وحظر التجول الأحد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الأربعاء أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزامياً اعتباراً من الخميس إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11,00 مساء اعتباراً من الأحد المقبل. وأوضح رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي الدفاع ومجلس الوزراء أن هذا القرار تم اتخاذه لأن الوضع الصحي "يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل".

وأضاف كاستيكس أن نحو 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية آب/أغسطس، ومن المفترض أيضاً إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

كما أعرب رئيس الوزراء عن رغبته في أن يحصل 85 في المئة من الأشخاص فوق سن الخمسين والمسنين الذين يعانون أمراضاً، على جرعة واحدة على الأقل بحلول هذا الموعد.

وحتى الثلاثاء، تلقى نحو 30,7 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم 16,7 مليوناً بشكل كامل.