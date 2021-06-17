نفوق الخنزير الأشهر في الصين والذي نجا من الزلزال المدمر عام 2008

نفق الخنزير "القوي"، والذي يعد أشهر خنزير في الصين بعد أن أصبح رمزًا وطنيًا لإرادة الحياة عن عمر يناهز 14 عامًا.

"لم يستسلم أبدًا"

وكان الخنزير "القوي" قد عاش 36 يوما تحت الأنقاض بعد أن دمر زلزال بلغت قوته 7.9 درجة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية في 12 مايو /أيار 2008. وخلف الزلزال حوالي 90 ألف قتيل ومفقود.

كما حصل الخنزير القوي على لقب أفضل حيوان في الصين عام 2008 لأنه "لم يستسلم أبدًا".

وبعد شهرة الخنزير "المعجزة" الإعلامية في الصين، قام متحف محلي بالقرب من مدينة تشنغدو بشراء الخنزير الشهير مقابل (450 دولارًا أمريكيًا) وكان يجذب السياح بشكل كبير. وقال أحد معجبي الخنزير المعجزة: "إنه بالفعل حيوان قوي، ليس بسبب نجاته من الزلزال، ولكن لبقائه مدة 13 عامًا بعد ذلك".