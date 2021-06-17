دراسة: نسبة انتشار سلالة كورونا الهندية في بريطانيا تتضاعف كل 11 يوما

كشفت دراسة أشرفت عليها جامعة إمبريال كوليدج في لندن يوم الخميس، أن نسبة الإصابات بمتحور دلتا المعروف بـ"السلالة الهندية" قد ارتفعت بنسبة 50% من مجموع الإصابات الإجمالي منذ مايو/أيار، معززة بذلك قرار رئيس الوزراء تأجيل رفع القيود في بريطانيا.

وأكدت الحكومة دعمها لقرار تأجيل رفع القيود إلى 19 يوليو/تموز بناء على البيانات الصحية الأخيرة كما دعت إلى تطعيم المزيد من السكان.

نسبة انتشار متحور دلتا تتضاعف كل 11 يوما

وكشف مسح لانتشار وباء كوفيد-19 تم إجراؤه بين 20 مايو/أيار و 7 يونيو/حزيران، وشارك به 109 آلاف متطوع، أن معدل الانتشار قد وصل إلى 0.15٪ مقارنة بـ 0.10٪ في أواخر أبريل/نيسان.

وصرح ستيفن رايلي، أستاذ في الأمراض المعدية، في جامعة إمبريال كوليدج للصحفيين: "من الواضح أن هذه أخبار سيئة... الانتشار يتزايد بشكل كبير، والمصابين أصغر عمرا ... ويبدو أن الانتشار يتضاعف كل 11 يومًا. ".

وأضاف رايلي أن التطعيم في بريطانيا للفئات العمرية الأصغر من شأنه أن يبطئ سرعة انتشار متحور دلتا.

تلقى أكثر من نصف السكان البالغين في بريطانيا جرعتين من اللقاح، كما تلقى أكثر من ثلاثة أرباع البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني: "يجب علينا جميعًا أن نحافظ على أعصابنا لفترة أطول قليلاً مع استمرار حملة اللقاح."