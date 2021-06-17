مشكلة تقنية تعيق خدمة الانترنت "أكاماي" وتتسبب بتعطيل مصارف وشركات طيران أسترالية

أعلنت شركة "فرجين استراليا" التي واجهت عطلا في خدماتها الالكترونية مع المصارف الاسترالية الكبرى وشركات طيران في الولايات المتحدة، أن المشكلة التي سببت الخلل تتعلق بالشركة المزودة للخدمات "أكاماي".

وكانت المصارف الأسترالية الكبرى أعلنت الخميس عن انقطاعات تؤثر على خدماتها الالكترونية وتطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت، مؤكدة أنها تحاول تحديد السبب في أسرع وقت ممكن. وقال "كومونولث بنك" أكبر مصرف استرالي، لوكالة فرانس برس: "تبين لنا أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل في الوصول إلى خدماتنا".

وأضاف المصرف أن "هذه المشكلة تطال الكثير من المؤسسات بما في ذلك العديد من المصارف الكبيرة". وأضافت شركة الطيران "فرجين استراليا" إنها "واحدة من مؤسسات كثيرة تأثرت بأعطال في نظام نشر محتويات أكاماي". وأضافت أن كل الجهود تبذل لضمان عدم تكرار الانقطاع الذي استمر حوالي ساعة.

وقد أعلنت مؤسسات مالية مهمة مثل "ويستباك" و"ايه ان زد" و"ام إي بنك" عن مشاكل تطال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو المنتجات المصرفية عبر الإنترنت. وبدأت الأعطال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بحسب الموقع الالكتروني "داونديتيكتور".