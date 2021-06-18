احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي لتغطية خمسة أشهر ونصف

قال مجلس الوزراء يوم الجمعة إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر.

وتهدف مصر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول نهاية 2022 عبر مشروع لشركة القناة للسكر المصري، وكان الرئيس التنفيذي للشركة إسلام سالم قد أعلن بدء مرحلة الإنتاج التجريبي قبل يونيو/حزيران كما توقع توفير 1.5 مليون طن من السكر خلال شهر مايو/أيار وفقا لرويترز.

تُقدر قيمة المشروع بنحو مليار دولار مملوك بنسبة 70% لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، ومستثمرين آخرين في الإمارات، بينما تمتلك 30% الباقية شركة الأهلي كابيتال المصرية، بحسب نفس المصدر.

تنتج مصر نحو 2.5 مليون طن من السكر سنويا، لكنها تستهلك حوالي 3.3 مليون طن. ويشمل مشروع الشركة أراضي لزراعة 150 ألف طن من القمح و135 ألف طن من البقوليات و130 ألف طن من الذرة.