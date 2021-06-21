عاجل
euronews_icons_loading
إسبانيا ستعفو عن 9 سجناء انفصاليين

نظم المحتجون مظاهرة يوم الاثنين، في برشلونة، حيث كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يلقي خطابًا رئيسيًا، حدد فيه خطة حكومته لمعالجة قضية انفصال كاتالونيا.

وتجمعت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للانفصال خارج مسرح "ليسو" في برشلونة، حيث كان سانشيز يخاطب زعماء المنطقة.

viber

وقال سانشيز إن حكومته اليسارية "اختارت المصالحة".

No Comment المزيد من