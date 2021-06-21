نظم المحتجون مظاهرة يوم الاثنين، في برشلونة، حيث كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يلقي خطابًا رئيسيًا، حدد فيه خطة حكومته لمعالجة قضية انفصال كاتالونيا.

وتجمعت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للانفصال خارج مسرح "ليسو" في برشلونة، حيث كان سانشيز يخاطب زعماء المنطقة.

وقال سانشيز إن حكومته اليسارية "اختارت المصالحة".