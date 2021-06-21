شاهد: أول سفير سعودي في قطر بعد إعادة العلاقات بين البلدين

تسلم وزير خارجية قطر الإثنين رسميا أوراق اعتماد سفير السعودية، بعد أن أعادت الدولتان الخليجيتان العلاقات بينهما في كانون الثاني/يناير بعد خلاف مرير استمر ثلاث سنوات.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم الإثنين "نسخة من أوراق اعتماد" السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود. وبحسب الوكالة فإن وزير الخارجية تمنى " لسعادة السفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

قطعت السعودية مع حليفاتها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 عقب اتهامها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر. لكن اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

كانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير كانون الثاني على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017 واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة. وأخذت الرياض زمام المبادرة بين الدول الأربع في إعادة العلاقات.

ومنذ حصول المصالحة، اتُخذت خطوات حذرة نحو عودة الأمور إلى طبيعتها، بما في ذلك استئناف السفر الجوي وإعادة فتح الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.