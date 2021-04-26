العاهل السعودي يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، وفق ما أفاد الديوان الاميري الإثنين، في أحدث إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

وقطعت السعودية مع حلفائها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/ يونيو 2017 عقب اتهامها بالقرب من إيران ودعمها جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر.

لكن في كانون الثاني/ يناير اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية قامت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة من الملك سلمان تضمنت "دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة"، وفق بيان صادر عن الديوان.

ولم يذكر البيان ان كان الشيخ تميم قد وافق على القيام بالزيارة أو متى ستتم.

وزار الشيخ تميم المملكة آخر مرة في كانون الثاني/ يناير لحضور قمة العلا التي استضافها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي مهدت الطريق لإعادة الدوحة الى محيطها الاقليمي. ولم يلتق الأمير الملك خلال تلك الزيارة.

وسلم الدعوة إلى أمير قطر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يقوم بزيارة رسمية الى السعودية للقاء نظيره القطري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث الإثنين مع نظيره السعودي مستجدات الوضع في المنطقة ومسيرة التعاون الخليجي.