لاعب كرة القدم الأمريكي كارل نسيب يصبح أول رياضي في الرابطة المحترفة يعلن مثليته

أضحى لاعب نادي لاس فيغاس لكرة القدم الأمريكية، كارل نسيب، أول لاعب في تاريخ الدوري الوطني يكشف عن مثليته.

وقال نسيت أمس، الإثنين، إنه لم يكن يريد من ذلك الإعلان تسليط الضوء عليه، وإنما كشف عن توجهه الجنسي لأنه يعتقد أن ظهور بقية الرياضيين المثليين للعيان يمثل أمراً مهماً.

وقال نسيب في شريط مصور من بيته في ويست شيستر في بنسلفانيا وقد نشره على الإنترنت، إنه أمضى وقتاً وهو يفكر في إعلان رأيه عن شخصه، وإنه بفضل دعم عائلته وأصدقائه شعر في النهاية بالارتياح للتخلص من الحمل الذي كان يشعر به على عاتقه.

وأعلن نسيب أيضا تبرعه لمنظمة "مشروع تريفر"، وهي منظمة غير حكومية للوقاية من اللجوء إلى الانتحار، بين صفوف الشباب المتحدرين من مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً.