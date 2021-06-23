استطلاع لـ"يورونيوز".. كيف ينظر المواطن الأوروبي لـ"بريسكت" وتداعياته؟

بدأت المملكة المتحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي عهداً جديداً حين أتمّت رسمياً انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، تلك الخطوة التي لا زالت حتى الآن تثير نشوة الانتصار لدى البريطانيين الذين دعوا وعملوا من أجل خروج بلادهم من الفلك الأوروبي، بزعم أن عضوية بريطانيا في التكتّل تعيق تقدمها وإزدهارها.

قادة الاتحاد الأوروبي لطالما حذروا من أن "بريكست" سيضعف كلا الطرفين؛ بريطانيا والتكتّل، لكنّ ما هو رأي الشارع الأوروبي بشأن تداعيات خروج المملكة المتحدة من التكتّل؟

لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، نظمت مؤسسة ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز استطلاعاً للرأي لصالح "يورونيوز، وشمل أربع دولٍ أوروبية، هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا.

ورداً على سؤال إن كان حال التكتّل أفضل أم أسوأ مع خروج بريطانيا منه، أعرب غالبية المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الاتحاد الأوروبي بعد بريسكت ليس أفضل حالاً، كما أنه ليس أسوأ حالاً، غير أن 17 بالمائة من الفرنسيين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي قد تحسّن بعد بريكست، في حين يرى ربع المستطلعين في إسبانيا أن التكتّل يعاني من خسارة إحدى القوى الاقتصادية الأقوى في العالم.

استطلاع يورونيوز عن البريكست وهل أوروبا أفضل بدون بريطانيا يورونيوز

ومما لا شك فيه أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تلقي بظلالها على ضفتي بحر الشمال، كما أنها أثارت توتراً في العلاقات بين بروكسل ولندن، ويرى ثلث المستطلعة آراؤهم في الدول الأوروبية الأربعة أن التكتّل يريد معاقبة المملكة المتحدة بسبب بريسكت.

؟استطلاع يورونيوز عن بريكست: هل أرادت بروكسل معاقبة بريطانيا على مغادرتها الاتحاد الأوروبي يورونيوز

وفي رد على سؤال إن كان يجب على المقيمين البريطانيين الذين يشترون منازل للاستجمام في دول الاتحاد الأوروبي دفع ضرائب إضافية بعد بريسكت، أكد غالبية المستطلعين على وجوب ذلك، فقد أعرب 38 بالمائة من الألمان عن هذا الاعتقاد، فيما ارتفعت تلك النسبة في إسبانيا إلى 57 بالمائة.

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على الرغم من أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان قبل خمس سنوات، فإن الاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يمضِ عليه سوى ستة أشهر تقريباً، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة كيف يشكّل هذا الاتفاق مواقف مواطني الاتحاد الأوروبي تجاه رعايا صاحبة الجلالة.