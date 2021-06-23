وزيرة الخارجية الليبية تأمل في انسحاب "المرتزقة" قريبا بعد إحراز تقدم في محادثات برلين

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في برلين الأربعاء أن "المرتزقة" الأجانب المتواجدين في ليبيا قد يغادرون قريبا هذا البلد بعد إحراز "تقدم" في محادثات السلام.

وقالت خلال مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر دولي حول ليبيا "لقد أحرزنا تقدما في ما يتعلق بالمرتزقة ونأمل أنه في الأيام المقبلة، سينسحب المرتزقة من الجانبين واعتقد أن هذا سيكون مشجعا وسيعزز الثقة من الجانبين".

وشكل انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، أحد أبرز التحديات أمام مؤتمر برلين الدولي، إلى جانب تنظيم انتخابات في أواخر العام الحالي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، قبل بدء الاجتماع "يجب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع) في 23 تشرين الأول/أكتوبر بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا".

وكان مؤتمر أول قد انعقد في العاصمة الألمانية وجمع في 19 كانون الثاني/يناير 2020 برعاية الأمم المتحدة قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب.