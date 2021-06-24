"خليك في الفضاء خليك".. أكثر من 100 ألف شخص يطالبون جيف بيزوس بعدم العودة إلى الأرض

وقع أكثر من ١٠٠ ألف شخص على عريضة نشرت قبل أسبوعين على موقع موقع "شينج دوت أورغ"، وترفض عودة جيف بيزوس، مؤسس مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، إلى الأرض.

ويطالب الموقعون مؤسس شركة "بلو أوريجين" الفضائية، وأغنى رجل بالعالم بحسب مجلة "فوربس" بالبقاء في الفضاء بعد رحلته الفضائية المرتقبة في 20 يوليو/ تموز المقبل.

وجاء في العريضة، التي نُشرت كاملة على موقع "شينج دوت أورغ" الأميركي، أنه "يجب ألا يتواجد أصحاب المليارات لا على هذه الأرض ولا في الفضاء. ولكن إن كانوا يختارون الفضاء فليبقوا هناك".

وأعلن بيزوس في مطلع حزيران/يونيو الجاري، أنه سيطير برفقة شقيقه مارك إلى الفضاء على متن أول رحلة لسفينة الفضاء "ذا نيو شيبارد" من صناعة شركته الفضائية.

وتأتي هذه الرحلة بعد 15 يوما من الموعد المقرر أن يستقيل فيه من منصب الرئيس التنفيذى لشركة أمازون.

ونشر الملياردير على حسابه عبر تطبيق "إنستغرام" منشوراً أرفقه بمقطع فيديو ذي إخراج مدروس جاء فيه "منذ كنت في الخامسة، أحلم بالسفر إلى الفضاء. في 20 يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. إنها أكبر مغامرة مع أفضل صديق لي".

وذكر بيزوس أن مقعدا ثالثا قد بيع في مزاد علني عبر الإنترنت إلى شخص آخر مقابل 28 مليون دولار.

وأوضحت المديرة التجارية لشركة "بلو أوريجين" أريان كورنيل أن سائحا رابعا لم تكشف عن اسمه سيشارك في الرحلة الفضائية.

وتتسع الكبسولة ذات النوافذ الكبيرة والموجودة في أعلى الصاروخ لستة أشخاص خُصصت لهم مقاعد قابلة للانحناء صُممَت خصيصاً لامتصاص صدمة الهبوط، بحسب ما شرحت "بلو أوريجين".