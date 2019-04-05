أغلى طلاق في التاريخ: بيزوس وماكينزي يتوصلان لتسوية بقيمة 35 مليار دولار

توصل جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم ومالك شركة أمازون، إلى تسوية طلاق ستحصل بموجبها زوجته السابقة ماكينزي بيزوس على ما يوازي 35 مليار دولار أمريكي على هيئة 4% من أسهم الشركة عملاقة التجارة عبر الانترنت.

وأعلن بيزوس، الذي تبلغ ثروته 131 مليار دولار، عن توصله للتسوية في تغريدة على موقع تويتر شكر فيها ماكينزي على "لطفها ودعمها" خلال التفاوض على الطلاق الذي احتل الصدارة باعتباره أغلى صفقة طلاق في التاريخ.

كذلك نشرت ماكينزي تغريدة عبرت فيها عن امتنانها لطليقها، وأشارت إلى أن تتطلع لعلاقتهما المستقبلية كشركاء عمل وأصدقاء.

وبموجب التسوية، ستتخلى ماكينزي عن حصصها بصحيفة الواشنطن بوست وشركة بلو فيرجن لرحلات الفضاء اللتين يملكهما جيف بيزوس.

كما منحت ماكينزي طليقها وأبا أطفالها كافة حقوقها في التصويت بشركة أمازون مع احتفاظه بـ 75% من الأسهم التي تملكها بالشركة والتي تبلغ 16.3% من مجموع حصص أمازون التي أسسها بيزوس عام 1994.

إقرأ أيضاً:

محاولة ابتزاز أغنى رجل في العالم بصور فاضحة

مسؤول: السعوديون وصلوا إلى هاتف رئيس أمازون وحصلوا على معلومات منه

تعرف على ثروات أغنى 10عائلات.. جنسياتها ومجال أعمالها

وقالت مجلة فورتشن الأمريكية والمعنية بأخبار مشاهير الأثرياء أن الصفقة ستجعل من ماكينزي رابع أغنى امرأة في العالم.

ويعود زواج جيف وماكينزي إلى ما قبل تأسيسه لأمازون حيث عملت كواحدة من أوائل الموظفين بالشركة ورُزقا بأربعة أطفال.

وكان الثنائي قد أعلن عن انفصالهما في شهر يناير-كانون الثاني الماضي بعد تقارير أفادت بإقامة جيف بيزوس لعلاقة مع المذيعة لورين سانشيز التي تعمل بقناة فوكس الأمريكية.