في أول عودة له.. ترامب يطلق أمام آلاف من أنصاره معركة انتخابات منتصف الولاية

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميّاً السبت حملة انتخابات منتصف الولاية وذلك خلال تجمّع في أوهايو أحيا أجواء مهرجاناته الخطابيّة الحماسيّة، وسط تركيزه على الاقتراع الرئاسي للعام 2024.

وترامب المعروف بتنظيم تجمّعات في الهواء الطلق وبخطاباته ذات النبرة العالية، عاد إلى المنبر في أوّل تجمّع كبير يُشارك فيه منذ مغادرته البيت الأبيض قبل خمسة أشهر.

وقال ترامب في مستهلّ خطابه إنّ هذا "أوّل تجمّع لانتخابات 2022"، مضيفاً "سنستعيد مجلس النوّاب، سنستعيد مجلس الشيوخ".

وتطرّق الرئيس السابق إلى كلّ مواضيعه المفضّلة، وصوّر أميركا على أنّها بلد يسير "نحو الهلاك" في عهد خليفته جو بايدن، مكرّراً مزاعمه عن "سرقة" الديمقراطيّين انتخابات العام 2020.

وتابع "فزنا في الانتخابات مرّتين، وقد نضطرّ إلى الفوز بها مرّة ثالثة"، وهو أثار هتافات الآلاف من مؤيّديه الذين تجمّعوا في ويلنغتون قرب مدينة كليفلاند الصناعية.

وقال ترامب إنّ "جو بايدن يُدمّر أمّتنا أمام عيوننا مباشرة. من يدري ما الذي سيحدث في عام 2024، لن يكون لدينا حتّى بلد!".

الهجرة

خصص ترامب نقداً لاذعاً لسياسات الهجرة لإدارة الرئيس بايدن مركزاً بشكل خاص على العدد المتزايد من المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة من حدودها الجنوبية.

وقام ترامب بحملة في ولاية أوهايو لصالح ماكس ميلر المساعد السابق بالبيت الأبيض والذي ينافس النائب أنتوني غونزاليس وهو أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين العشرة الذين صوتوا لعزل ترامب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس من قبل أنصاره والذي أسفر عن سقوط خمسة قتلى بينهم رجل شرطة.

وحتى الآن، لا يزال قطب العقارات البالغ من العمر 75 عاماً لا يقرّ صراحةً بفوز خليفته. بل على العكس من ذلك، يواصل الحديث عن حصول تزوير انتخابي، رغم رفض القضاء عشرات الشكاوى التي تقدّم بها.