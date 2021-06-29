شاهد: استعدادات اللحظة الأخيرة لاجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

تجري الاستعدادات النهائية، الثلاثاء، في مدينة ماتيرا بجنوب إيطاليا لاستضافة قمة مجموعة العشرين لوزراء الخارجية.

ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظراءه أمام قصر لانفرانشي المطل على الأحياء القديمة في ماتيرا.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الدول الأكثر نفوذاً في العالم سبل مواجهة الطوارئ الصحية لكوفيد-19 وكيفية تسريع تعافي الاقتصاد العالمي. كما أدرجت أزمة المناخ والتجارة الدولية والأمن الغذائي على جدول الأعمال.