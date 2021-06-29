هونغ كونغ تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا للحد من انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا

تعتزم هونغ كونغ حظر جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة للحد من انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا. وتفرض هونغ كونغ حظرا مماثلا على الرحلات القادمة من إندونيسيا والهند وباكستان ونيبال والفلبين.

وتم تصنيف المملكة المتحدة كدولة شديدة الخطورة بدرجة عالية، وهو أعلى تصنيف في هونغ كونغ يخص التصنيف الوبائي.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ بداية شهر يوليو/تموز، وهو يتعلق بجميع الحلات القادمة من بريطانيا. ويأتي القرار وسط توترات سياسية بين الصين والغرب بسبب قمع المعارضة في هونغ كونغ.

ويعني الحظر أن الأشخاص الذين أمضوا مؤخرا أكثر من ساعتين في بريطانيا، لن يسمح لهم بالصعود على متن طائرة للتوجه إلى هونغ كونغ.

وتقول سلطات المدينة إنها اعتمدت في قرارها على سرعة الانتشار الأخيرة للوباء مجددا في المملكة المتحدة ولسلالة فيروس دلتا.

ورغم بلوغ مستوى التطعيم درجة مرتفعة في بريطانيا، فإن المملكة تشهد حاليا ظهور أكبر عدد من الحالات الجديدة في أوروبا، ويتعلق معظمها بإصابات جديدة مرتبطة بمتغير دلتا الذي ظهر أول مرة في الهند.

وقد أعلنت هونغ كونغ ظهور أول متغير محلي لها من دلتا الأسبوع الماضي فقط، منهية ستة عشر يوما من غياب حالات محلية.

ومنذ عام 2020، فرضت هونغ كونغ قيودا حدودية تعد الأكثر صرامة في العالم، وقد ساعد ذلك على إبقاء أعداد الإصابات منخفضة طوال فترة الوباء.

ويقول مسؤولون إنه تم تسجيل عدد متزايد من إصابات متغير دلتا لدى الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة، والذين يتعين عليهم الالتزام بالحجر الصحي.

وسيكون حظر الرحلات الجوية الذي سيفرض بداية من الشهر المقبل، الثاني من نوعه، بعد أن سبق لهونغ كونغ أن فرضت حظرا مماثلا من كانون الثاني/ديسمبر 2020، حتى نهاية الشهر الماضي. ويشار إلى أن الرحلات المتجهة من هونغ كونغ إلى المملكة المتحدة سوف لن تتأثر بالحظ المقبل.