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إسبانيا

رحلة مدرسية تتسبب بتفشي كورونا في جزيرة مايوركا الإسبانية

بقلم:  يورونيوز
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سائحون يستمتعون بالشمس على الشاطئ في جزيرة البليار الإسبانية في مايوركا، إسبانيا.
سائحون يستمتعون بالشمس على الشاطئ في جزيرة البليار الإسبانية في مايوركا، إسبانيا.   -   حقوق النشر  Francisco Ubilla/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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تفرض السلطات الإسبانية في جزيرة مايوركا الإسبانية حجرا صحيا إلزاميا على مئات من طلاب الثانوية الزائرين بفنادقهم السياحية بعد تفشي مئات الإصابات بكوفيد-19 في المجموعة السياحية التي توجهت إلى جزر البليار الإسبانية في مايوركا لقضاء الإجازة الصيفية.

وأبلغ مسؤولون صحيون عن أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا يعود إلى تفشي الوباء الذي بدأ الأسبوع الماضي. وقال المحامي الذي يمثل إحدى وكالات السفر التي نظمت الرحلة الطلابية إن الطلاب ملزمين بالحجر الصحي الإلزامي حتى الحصول على نتائج اختبار سلبي للفيروس.

وكانت إسبانيا قد سمحت للسياح الدخول إلى أراضيها خصوصا الذين تم تطعيمهم، فضلا عن السياح القادمين من الدول الأوروبية الذين خضعوا لاختبارات كوفيد ـ 19 سلبية.