شاهد: بدء تدفق السياح إلى إسبانيا بعد تخفيف إجراءات كوفيد-19

تعتبر إسبانيا من الدول الأوروبية التي تسعى لعدم خسارة الموسم السياحي لعام 2021 والترحيب بالزوار من كل أنحاء العالم الذين تم تطعيمهم ابتداء من اليوم الإثنين 7 يونيو / حزيران، فضلا عن السياح القادمين من الدول الأوروبية الذين خضعوا لاختبارات كوفيد ـ 19 سلبية.

ويمكن للمسافرين غير الملقحين من 27 دولة أوروبية دخول إسبانيا من خلال تقديم مسحة سلبية أجريت قبل 48 ساعة من موعد رحلتهم.

فيما تم حظر دخول البلاد للوافدين من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا حيث ما تزال المتغيرات الفيروسية تشكل مصدر قلق كبير، وفقا للمعلومات الرسمية الإسبانية التي نُشرت يوم السبت 5 يونيو / حزيران.

وسيتم اعتماد اللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي لقاح فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون، فضلا عن لقاحين صينيين مصرح بهما من قبل منظمة الصحة العالمية، سينوفارم وسينوفاك.

ومن المتوقع أن تكون نفس الوثائق صالحة لزوار الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم إصدار واعتماد "الشهادة الخضراء الرقمية" التي تريد الكتلة تطبيقها اعتبارا من هذا الصيف بشكل فعال.

وحددت الحكومة الإسبانية هدفا يتمثل في استقبال ما بين 14.5 إلى 15.5 مليون سائح بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول 2021.

ويمثل قطاع السياحة محركا رئيسيا للاقتصاد الإسباني إذ شكل في عام 2019 أكثر من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة شهدت انخفاضا في عام 2020 لأن حدودها فتحت لزوار الاتحاد الأوروبي فقط.