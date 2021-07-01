ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أوروبا بعد تراجعها 70 يوما.. وروسيا تسجل أعداد وفيات قياسية

أعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الخميس أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّراً من خطر حصول موجة وبائية جديدة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الانترنت "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

بحسب المنظمة الأممية، ارتفع عدد الإصابات الأسبوع الماضي بنسبة 10% في منطقة أوروبا التي تتضمن 53 بلداً ومنطقة، "بسبب زيادة الاختلاط والرحلات والتجمّعات وتخفيف القيود الاجتماعية".

وقال كلوغه إن "هذا الارتفاع يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة، نسخة متحوّرة مقلقة - هي المتحوّرة "دلتا" - وفي منطقة حيث لا يزال ملايين الأشخاص غير ملقحين رغم الجهود الكبيرة من جانب الدول الأعضاء".

وتوقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن تمثّل المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آب/أغسطس.

من جهته، توقع الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية الخميس أن تصبح متحوّرة دلتا "مهيمنة" بحلول نهاية آب/أغسطس في القارة العجوز.

روسيا في عين العاصفة

إلى ذلك سجّلت روسيا الخميس 672 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت الحكومة، في حصيلة قياسية للوفيات لثالث يوم على التوالي.

وتواجه البلاد تفشيا واسعا للوباء نجم عن انتشار متحورة "دلتا" الشديدة العدوى في إطار وضع يتدهور جرّاء بطء حملة التطعيم، فيما حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء السكان على تلقي اللقاحات.

وتجاوزت الحصيلة اليومية القياسية للوفيات الخميس تلك المسجّلة الأربعاء والتي بلغت 669 حالة والثلاثاء عندما أعلن عن 652 وفاة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن المتحوّرة "دلتا" التي تم رصدها أول مرة في الهند، مسؤولة عن 90 في المئة من الحالات المسجّلة في العاصمة الروسية.

وفي مسعى للحد من تفشي الفيروس، أمر رئيس البلدية الأعمال التجارية في موسكو بإجبار 30 في المئة من الموظفين غير الملقّحين على العمل من منازلهم، وطلب من المطاعم عدم السماح بدخول غير الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات أو أصيبوا بالفيروس خلال الشهور الستة الأخيرة.

كما كانت موسكو أول مدينة روسية تلزم السكان بتلقي اللقاحات، إذ فرضت على 60 في المئة على الأقل من العاملين في قطاع الخدمات تلقي كامل جرعات اللقاحات بحلول منتصف آب/اغسطس. وقامت أكثر من عشر مناطق روسية بالخطوة ذاتها لاحقا.

وكان الكرملين يهدف إلى تطعيم 60 في المئة سكان روسيا بشكل كامل بحلول أيلول/سبتمبر، لكنه أقر في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون بإمكانه تحقيق هذا الهدف.

وحتى الخميس، تلقى 17,4 مليونا من سكان روسيا البالغ عددهم حوالى 146 مليونا (أي 12 في المئة) كامل جرعات اللقاحات، وفق موقع "غوغوف" الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف المناطق.

وتسجّل روسيا التي أعلنت 135,886 وفاة جرّاء الفيروس حتى الآن، أعلى حصيلة رسمية على مستوى أوروبا.