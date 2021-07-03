فورمولا واحد: لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023

جدد السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات عقده مع فريق مرسيدس حتى عام 2023 كما اعلن الاخير السبت.

وتوج هاميلتون بستة من القابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل اليه عام 2012.

واصدر مرسيدس بيانا جاء فيه "يُسعد مرسيدس أي ام جي بتروناس ان تعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين اضافيتين ومتابعة شراكة هي الانجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا واحد".

وقال هاميلتون في بيان "أشعر بالاثارة لاستمرار هذه الشراكة لسنتين اضافيتين. لقد حققنا الكثير لكن ما زال امامنا الكثير لتحقيقه على ارضية الحلبة وخارجها".

واضاف "من الصعب التفكير بأنه مضى قرابة 9 اعوام منذ بداية العمل مع هذا الفريق الرائع".

اما مدير فريق مرسيدس النمسوي توتو وولف فقال "انجازات هاميلتون في هذه الرياضة تتكلم عن نفسها. وبفضل خبرته وسرعته فهو في ذروة قوته".

وتابع "نتطلع قدما للمعركة التي نواجهها حاليا (المنافسة على اللقب العالمي مع فيرستابن) ولهذا السبب قررنا حسم التوقيع مبكرا للتركيز على المنافس على ارض الحلبة".

واوضح "قلت دائما انه لطالما يملك لويس الحافز لخوض السباقات يستطيع ان يستمر معنا الى ما شاء".

وكان هاميلتون، البالغ 36 عاماً، يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021، وكانت كل الدلائل تشير الى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز البريطاني بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين واحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة العالم هذا العام متخلفا بفارق 18 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.