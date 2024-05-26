حادث كبير يؤدي إلى توقف السباق في جائزة موناكو الكبرى

بقلم: يورونيوز

أدى حادث تصادم ثلاث سيارات في اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى، الأحد، إلى توقف السباق بسبب رفع العلم الأحمر.

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ووقع الحادث بعد أن اصطدمت العجلة الخلفية اليمنى لسائق ريد بول، المكسيكي سيرجيو بيريز، بالإطار الأمامي الأيسر لسيارة الدنماركي كيفن ماجنوسن، مما أدى إلى اصطدام بيريز بالحاجز الواقي.

وأدى الحادث إلى انشطار سيارة بيريز إلى نصفين تقريباً، كما أدى أيضاً إلى دوران سيارة الألماني نيكو هولكنبرغ، سائق هاس بينما كان يتبعه من الخلف. علما انّ الثلاثة لم يتعرضوا لأي أذى، وعادوا جميعاً إلى مرائب فريقهم.

وتم رفع علم أحمر مع تناثر الحطام على المسار، للسماح بإزالة سيارة ريد بول المشوهة،التي يقودها بيريز بواسطة رافعة. وعاد السائق المكسيكي برفقة اثنين من حراس السباق.

وكان شارل لوكلير سائق فيراري أول المنطلقين وحافظ على الصدارة متفوقاً على أوسكار بياستري سائق مكلارين، وتم استئناف السباق من نقطة البداية بالترتيب الأصلي.