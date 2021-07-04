مقتل 4 مصريين في حرائق الغابات الأسوأ التي تجتاح قبرص منذ عقود

قتل أربعة مصريين في حرائق غابات تعد الأسوأ في قبرص منذ عقود والتي دمّرت منازل وأدت إلى إخلاء قرى في وقت أرسلت اليونان وإسرائيل وغيرهما من الدول طائرات للمساعدة في إخمادها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته، ظهر اليوم الأحد، أنه تمّ إخطارها بوفاة أربعة مصريين في الحرائق التي كانت اندلعت يوم أمس السبت واجتاحت مناطق في جنوب سفوح جبال ترودوس في وقت تواجه البلاد موجة حر شديدة.

إلى ذلك، وصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في تغريدة الأحد تلك الحرائق بأنها "مأساة"، مضيفا أنه "أكبر حريق منذ العام 1974" الذي شهد انقسام الجزيرة بعدما احتلت تركيا ثلثها الشمالي.

وأضاف أن الحريق أدى إلى "سقوط وفيات" وأتى على ممتلكات وغابات، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدّم مساعدات فورية إلى الضحايا وعائلاتهم".

وتابع "لن نتخلى عن أحد في ظل الدمار الناجم عن الحريق".

من جهته، قال وزير الداخلية نيكوس نوريس للصحافيين الأحد "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات (القتلى)"، موضحا أن "جميع المؤشرات تدل على أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ أمس" السبت، معرباً حينها عن اعتقاله بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية.

وذكرت صحيفة "فيليفثيروس" أنه عُثر على الجثث الأربع في منطقة على بعد نحو 400 متر عن مكان مركبتهم المتفحمة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت إرسال "طائرتي إطفاء" الى قبرص يتوقع وصولهما الأحد.

وكتب المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش على تويتر انه تم حشد "فرق الإطفاء الجوية"، مشيرا إلى إرسال ايطاليا واليونان طائرات للمساعدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم توقيف رجل يبغ من العمر 67 عاما للاشتباه بأنه أشعل الحريق.