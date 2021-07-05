كورونا والأزمة المالية يلحقان أضرارا بالسياحة في لبنان

تسببت الصدمات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية في تدمير قطاع الضيافة في لبنان المعروف بشواطئه ومنتجعاته الجبلية وطعامه الجيد.

أُجبرت مئات الشركات في جميع أنحاء البلاد على الإغلاق.

ولكن مع انفتاح البلاد وبدء المغتربين اللبنانيين في الوصول مرة أخرى لأول مرة منذ عامين، تأمل تلك الشركات التي ظلت مفتوحة في دفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى بفضل الدولارات التي تجلبها هذا الصيف، إلى جانب زيادة السياحة الداخلية.

مع بقاء دولاراتهم محاصرة في البنوك ونقص بطاقات الائتمان العاملة وقيود السفر المفروضة بسبب الوباء، فإن العديد من اللبنانيين الذين يقضون إجازاتهم الصيفية عادة في نقاط الجذب الإقليمية يتجهون الآن نحو السياحة المحلية.

يقول الكثيرون في الصناعة إن عدد السياح المحليين زاد أيضًا بشكل كبير منذ انتهاء الإغلاق في البلاد في أوائل أبريل/نيسان.

منذ نوفمبر/تشرين أول 2019، فقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها، حيث تم تداولها بنحو 17 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء، فيما بقي سعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرة للدولار.

في الوقت الحالي، معظم حجوزات الفنادق من المغتربين اللبنانيين وبعض الأجانب من العراق ومصر والأردن.

يزداد عدد الوافدين إلى المطار. فكل يوم على مدى الأسابيع العديدة الماضية، استقبل مطار بيروت أربع رحلات قادمة من العراق، مع أكثر من 700 مسافر في المجموع، وفقًا لاتحاد وكلاء السفر والسياحة.

تمتلئ المنتجعات في مدينتي البترون وجبيل الساحليتين بشكل منتظم ومن المتوقع أن تشهد تطورا جيدا هذا الصيف، بعد إغلاقها العام الماضي بسبب الوباء.

تعج المطاعم والحانات الموجودة على السطح مرة أخرى، وبعض بيوت الضيافة الجبلية والفنادق محجوزة بالكامل.