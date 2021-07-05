شاهد: الأمطار الغزيرة تسبب فيضانات عارمة في روسيا وشبه جزيرة القرم

اجتاحت الأمطار الغزيرة الإثنين منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم ومناطق روسية متسببة في فيضانات عارمة. وجرفت الفيضانات منازل وتسببت في خروج نهر بلبك عن مجراه وأغرقت المياه الطرقات المجاورة.

وحذرت السلطات المحلية في منتجع سوتشي الروسي الشهير المطل على البحر الأسود، السكان والسائحين وطلبت منهم الاستعداد لعمليات إجلاء محتملة بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة، تسببت في فيضان نهر محلي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي فرق خدمات الطوارئ وهي تزيل الحطام والركام من المناطق التي غمرتها مياه الفيضان.

وقالت وزارة الطوارئ في شبه جزيرة القرم إن 164 شخصا نزحوا من منازلهم من بينهم 31 طفلا.