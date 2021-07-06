محكمة هولندية تثبت إدانة النائب اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز

ثبتت المحكمة العليا الهولندية الثلاثاء، إدانة النائب من اليمين المتطرف خيرت فيلدرز لأنه وعد عام 2014 "بمغاربة أقل" في هولندا، اذ اعتبر القضاة أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضاً على السياسيين.

لم يعد بإمكان زعيم حزب الحرية (ثالث أكبر حزب في مجلس النواب) الذي دين في الاستئناف بتهمة "الإهانة الجماعية" في أيلول/سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة، استئناف الحكم.

وقال القاضي فنسنت فان دن برينك، إن "إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية". وأضاف قاضي المحكمة العليا في لاهاي "بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص".

وكان النائب المناهض للإسلام سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي ما إذا كانوا يريدون "مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا". وفي مواجهة حشد ردد "أقل! أقل!" رد النائب الذي يعتبر أنه يخوض حملة ضد "أسلمة" البلاد، بابتسامة قائلاً "سوف نهتم بذلك".

وأكد فان دن برينك، أنه "كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق".

كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز. ورد الشعبوي فوراً على تويتر، قائلا إن "هولندا فاسدة ودولة القانون مفلسة".

ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية أمنية على مدار الساعة تؤمنها الشرطة الهولندية بسبب تهديدات عدّة بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.