بالفيديو: تجربة إطلاق "المسار السريع" للملقحين الوافدين إلى بريطانيا

أعلنت شركتا بريتيش إيرويز وفيرجن أتلانتك اليوم الأربعاء عن إطلاق مسار سريع خاص لاستقبال الوافدين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في مطار العاصمة البريطانية هيثرو.

وطبقاً للبرنامج الجديد، سيتمكن الوافدون من عدد من الدول من تحميل بياناتهم الصحية وإثبات تلقيهم جرعتي اللقاح رقمياً قبل إقلاع رحلاتهم.

وتأتي الخطوة بينما يسعى القائمون على شركات الطيران في بريطانيا إلى توفير دخول سهل وسريع للأشخاص المطعمين القادمين من دول "القائمة الصفراء" التي حددتها السلطات البريطانية كدول آمنة دون حجرهم صحياً.

وستبدأ التجربة الجديدة برحلات قادمة إلى لندن من مدن أثينا ولوس أنجلوس ومونتيغو بيي ونيويورك.

كذلك ستشارك الشركتان بيانات الوافدين مع الجهات الحكومية لضمان حرية حركة الزوار داخل البلاد دون الحاجة لخضوعهم للحجر الذاتي.

وقال شون دويل، المدير التنفيذي لخطوط الطيران البريطانية، إن شركته تساعد بالفعل المسافرين من بريطانيا إلى دول أخرى على مشاركة بيانات تلقيحهم وقد حان الوقت لتكرار نفس التجربة على القادمين إلى البلاد من أجل إنعاش الاقتصاد البريطاني.

وأضاف: "نتطلع إلى تقديم البيانات التي تثبت أنه من السهل التحقق من حالة التطعيم بالكامل وأن تفي الحكومة بالتزامها لتحريك البلد مرة أخرى".