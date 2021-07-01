رئيس شركة "راين إير" للطيران ليورونيوز:"شهادة كوفيد-19 الرقمية خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية"

أشاد رئيس شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، ميشال أوليراي، بشهادة كوفيد التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر، جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، معتبرا أن "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد" هي خطوة مهمة من الاتحاد الأوروبي لبدء العودة إلى الحياة الطبيعية".

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي الخميس اعتماد "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد"، وهي شهادة صحية تهدف إلى تسهيل التنقل وإحياء السياحة داخل الاتحاد هذا الصيف. وهي تطبق في ثلاث حالات: تثبت أن شخصا تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا أو أنه خضع لفحص سلبي أو لديه المناعة بعدما أصيب.

من ناحية أخرى ، شن رئيس شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، ميشال أوليراي هجوما على حكومة بلاده، إيرلندا، حيت يعتبرها "فشلت في تطبيق هذا النظام في الوقت المحدد. وفي حديثه ليورونيوز، قال ميشال أوليراي "حتى للعودة إلى أيرلندا ، يجب أن أجري اختبار بي سي آر ينبغي أن نتيجته سلبية بغض النظر عما إذا كنت حاملا لشهادة تلقيح ضد كورونا" مضيفا "للأسف أنا أعيش في بلد أصبحت قراراته تثير السخرية في أوروبا ويمكن أن يضيع على نفسه فرصا اقتصاية معترة "

يؤكد رجل الأعمال، ميشال أوليراي أن الأشخاص الذين بحوزتهم الشهادة الصحية لا يمثلون أي خطر. لذلك فهو يدعو إلى رفع قيود السفر بين الدول الأعضاء ويعني ميشال أوليراي بشكل خاص ألمانيا ، التي دافعت عن فكرة الحجر الصحي للأشخاص القادمين من البرتغال والمملكة المتحدة.

وأعلنت ألمانيا بالفعل حظر دخول المسافرين القادمين من البرتغال، حيث باتت المتحورة دلتا مهيمنة. واستثنت فقط مواطنيها والمقيمين في ألمانيا في حال خضعوا إلى حجر صحي لأسبوعين. وأثار قرار برلين حفيظة بروكسل إذ قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز: "علينا تجنّب قرارات حظر السفر" ضمن الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه كان يتعيّن على ألمانيا التشاور مع شركائها أولا. لكن تفشي نسخة كورونا المتحورة "دلتا" التي رصدت أول مرة في الهند، ثم بدأت تتفشى بشكل واسع في مختلف أنحاء العالم، قد يؤدي إلى صدور قرار بتعليق العمل بالشهادة.

يقول رئيس شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، ميشال أوليراي: "نحن بحاجة إلى منع الدول في أوروبا من فرض قرارات متهورة وغير فعالة من جانب واحد" على حد قوله

شكك ميشال أوليراي في التقرير الأخير الصادر عن محكمة المدققين الأوروبية التي حكمت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران "تقاعست" في الحفاظ على حقوق المسافرين في ربيع 2020 عندما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتم تأجيل سداد المبالغ المستردة مؤكدا "مكاتبنا أغلقت لمدة ثلاثة أشهر، كيف لنا أن نجري إجراءات السداد؟ لم يُسمح لأي شخص بالذهاب إلى المكتب ، وبالتالي توقف كل شيء."