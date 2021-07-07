فيديو | روبوتات ياندكس الروسية ستتجول قريباً في الجامعات الأميركية

في أحدث انطلاقة في الأسواق الخارجية، قالت شركة ياندكس الروسية العملاقة للتكنولوجيا، إنها تخطط لإطلاق روبوتات توصيل ذاتية القيادة داخل الجامعات الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت المجموعة الروسية إنها ستشارك مع عملاق التوصيل الأمريكي "غروب هاب"، لنشر المركبات ذاتية القيادة في 250 مؤسسة جامعية داخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "ياندكس للقيادة الذاتية" ديمتري بولشوك "يسعدنا نشر العشرات من مركباتنا الجوالة، واتخاذ الخطوة المقبلة لتسويق تقنيتنا الخاصة بالقيادة الذاتية، في أسواق مختلفة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال نائب رئيس شركاء الجامعات في "غروب هاب" بريان ماديغان، إن لروبوتات ياندكس سهولة في الوصول إلى أماكن من الحرم الجامعي لا تستطيع مركبات أخرى الوصول إليها.

وتقول شركة ياندكس إن مركباتها الجوالة ذاتية القيادة تعمل في روسيا منذ أواخر 2020، وقد تم نشرها بالفعل في الولايات المتحدة، لتوصيل الطلبات في المطاعم في آن آربور في ولاية ميشغن، منذ شهر نيسان/أبريل.

وكانت ياندكس أعلنت قبل شهرين عن إطلاق خطة خدمة توصيل البقالة السريعة في فرنسا في وقت لاحق هذا العام، وهي تستعد أيضا إلى بدء عملياتها في لندن.

وبعد أن بدأت مشوارها كمحرك بحث في روسيا، أصبحت ياندكس، الملقبة "بغوغل الروسية"، معروفة بتقديم الطعام وخدمات سيارات الأجرة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة.