الكنيست يهدي رئيس إسرائيل الجديد نسخة رقمية فريدة "إن إف تي" من قسم والده

اختار البرلمان الإسرائيلي هدية تواكب العصر، اشتهر التداول بها مؤخراً في المجتمع الفني، وقدم للرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحق هرتسوغ ،منتجاً رقمياً فريداً (ما يعرف بالإنجليزية بـNFT) وهو عبارة عن نسخة رقمية من قسم والده الذي أداه قبل 38 عاماً.

وقدم الكنيست الهدية لهرتسوغ قبل تنصيبه الرئيس الحادي عشر لإسرائيل أمس الأربعاء.

وتستخدم NFT (نان فنجيبل توكنز) تكنولوجيا تشفير رقمية مثل تلك المخصصة لأمن العملات الرقمية، ولكنه الـ"NFT" مقتنيات فريدة، لا يمكن نسخها رقمياً أو استبدالها.

بشرح أبسط، إن المنتج الرقمي الفريد لا يوجد مثله منتج آخر في الإنترنت، وبدأ البعض يقتنيه، في العالم الفني، أو لأغراض مختلفة، لقاء أموال كثيرة، مثل أول تغريدة لمؤسس تويتر جاك دروسي.

وبيعت منتجات رقمية فنية فريدة مؤخراً بعشرات ملايين الدولارات، وأصبحت ذات شعبية.

وكان طاقم تقني عامل في الكنيست أخرج القسم الذي وقع عليه والد الرئيس الحالي، اللواء حاييم هرتسوغ (رئيس إسرائيل من 1983 حتى 1993)، من أرشيف البرلمان، وصنع منه نسخة رقمية من طراز NFT.

وقال متحدث باسم الكنيست إن الرئيس بدا عليه بوضوح التأثر بالهدية.

وفي بيان صدر عن الكنيست جاء أن الملف (المنتج الرقمي) المعار للرئيس هرتسوغ، المحفوظ على هاتف مشفّر، قد يبلغ سعره ملايين الدولارات نظراً للنجاح العالمي للـNFT.