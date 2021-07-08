"مايكروسوفت" تحذر مستخدمي "ويندوز" من خلل يساعد على قرصنة أجهزتهم

حذرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية من أن قراصنة كمبيوتر قد يحاولون الإفادة من خلل في نظام تشغيل الأجهزة التي تعمل بـ"ويندوز" وأوصت بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية "برينت نايتمير".

ونبهت شركة التكنولوجيا العملاقة في منشور على موقعها مساء الثلاثاء من أن القراصنة يستطيعون السيطرة على الكمبيوتر إذا نجحوا في محاولتهم.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن "في إمكان المتسلل الذي ينجح في الإفادة من الخلل أن ينفذ تعليمات برمجة (كودات) عشوائية بفضل قدرته على ولوج النظام".

واضافت أن بإمكانه "بعد ذلك تثبيت البرامج، أو عرض البيانات أو تعديلها أو محوها، أو إنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق مستخدم كاملة".

ودعت المجموعة مستخدمي "ويندوز" إلى تثبيت هذا التصحيح على الفور ، إذ أن كل إصدارات نظام التشغيل معرضة للخطر ولكن لا تتمتع كلها بعد بتحديث الأمان الملائم.

واشار عدد من خبراء الأمان المعلوماتي إلى أن قراصنة سبق أن تمكنوا بالفعل من استخدام الخلل المشار إليه والمرتبط ببرنامج الطابعة.