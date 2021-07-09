مسؤولة أوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد لاعتماد جرعة ثالثة من لقاح فايزرالمضادّ لكوفيد-19

قالت المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذائية ستيلا كيرياكيدس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لإمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح تحالف فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19. وذكرت فايزر الجمعة أن تحالفها يعتزم طلب تصريح عاجل لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لكورونا، حيث تهدف هذه الجرعة إلى توفير حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأوليين.

و في مدريد، قالت المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذائية ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا داريا "نحن مستعدون بالفعل إلى اعتماد جرعة ثالثة من فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 في حال احتجنا إليها، على المستوى الأوروبي بكل ما يندرج ضمن آلية الاستراتيجية الأوروبية التي تعنى بالشراء والتوزيع المشترك للقاحات". مضيفة "نحن نعمل على ذلك بشكل مستمر ، لكن القرار بشأن ذلك سيستند إلى ما تقوله التجارب العلمية".

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن فريقها "يعمل باستمرار مع الوكالة الأوروبية للأدوية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض لـ"تبني موقف بشأن مسألة الجرعة الثالثة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

على الرغم من التقدم المحرز في حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي، تلقى 65 بالمئة من المواطنين جرعة أولى، و47 بالمئة من كلا الجرعتين . ومن جانب آخر، حذرت المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذائية ستيلا كيرياكيدس من أن "أوروبا في في وضع "عصيب" للغاية، بسبب الزيادة في حالات الإصابة بمتحور دلتا ضمن العديد من الدول الأعضاء" موضحة أن السياق الحالي، "ليس وقت التراخي" على حد قولها.

وفي وقت سابق، قالت المفوضة الأوروبية للصحة والسلامة الغذائية ستيلا كيرياكيدس "لقد خطونا اليوم أولى خطوات نحو تجهيز مجموعة كبيرة من الأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا"، مضيفة أن "ذلك جاء في الوقت الذي تحرز فيه اللقاحات تقدماً سريعاً في مكافحة الفيروس الذي لن يختفي وعليه فإن المرضى في حاجة إلى أدوية آمنة وفعالة لتقليص أعراضه".

هذا ويتّجه تحالف فايزر/بايونتيك "خلال الأسابيع المقبلة" لطلب تصريح، من أجل إعطاء جرعة ثالثة من لقاحه المضادّ لكوفيد-19، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، وفق ما أعلنت الشركتان في بيان. وتهدف هذه الجرعة إلى توفير حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأوليين.

وقالت الشركتان إنّ "فايزر وبايونتيك لاحظتا أنّ هناك نتائج مشجّعة، للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي"، وأضافتا أنّهما تتّجهان "لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية، وسواهما من السلطات التنظيميّة في الأسابيع المقبلة".

وورد في بيان الشركتين أن "البيانات الأولية للدراسة تظهر أنّ جرعة تحصين تُعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية"، توفّر "مستويات عالية من الأجسام المضادّة" للفيروس، بما في ذلك ضدّ المتحوّرة "بيتا" التي ظهرت في جنوب إفريقيا. وهذه المستويات "أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرّات" من تلك التي شوهدت بعد تلقّي الجرعتين الأولتين.

في وقت يزداد فيه التخوف من موجة رابعة من فيروس كورونا في أوروبا بسبب المتحوردلتا، قال مسؤول في الوكالة الأوروبية للأدوية إنه "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا". وأضاف "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا". وأوضح مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري أن الوكالة ومقرها أمستردام "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".